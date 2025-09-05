    
05.09.2025  21:36   Дмитро Колонєй

Курячі серця з кабачками, перцем та морквою

Ситна та ароматна страва на кожен день.

 
Як пише РЕДПОСТ, курячі серця, приготовані з овочами, — це не лише смачна, низколорійна, але й корисна страва. Ніжні, соковиті, насичені білком та мікроелементами серця, легко засвоюються організмом і чудово поєднуються з різними овочами. Пропонуємо приготувати неймовірно смачну та просту у виконанні страву.
 

Курячі серця совочами

 

Продукти:

 

  • 500 г курячих сердець
  • 1 кабачок
  • 1 болгарський перець
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • спеції за смаком
Покроковий рецепт приготування

 

  1. Промити курячі серця під проточною водою.
  2. Видалити зайвий жир та прожилки.
  3. Очистити і нарізати овочі: морква - соломкою, цибуля - кубиками, кабачок та перець - довільними шматочками.
  4. Обсмажити цибулю та моркву на олії 2–3 хвилини до легкої золотистості.
  5. Додати кабачок та перець.
  6. Смажити ще 5-7 хвилин до м'якості.
  7. Окремо обсмажити серця на сильному вогні, щоб вони зберегли соковитість.
  8. З'єднати серця з овочами.
  9. Влити трохи води чи бульйону.
  10. Приправити спеціями (сіль, перець, улюблені приправи).
  11. Гасити 15 хвилин на середньому вогні.
  12. Подавати гарячим, можна посипати зеленню.

 

Тэги:  рецепт, м'ясо, курка, кабачки, морква, цибуля, перець
