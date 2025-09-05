05.09.2025 21:36 Дмитро Колонєй
Курячі серця з кабачками, перцем та морквою
Ситна та ароматна страва на кожен день.
, курячі серця, приготовані з овочами, — це не лише смачна, низколорійна, але й корисна страва. Ніжні, соковиті, насичені білком та мікроелементами серця, легко засвоюються організмом і чудово поєднуються з різними овочами. Пропонуємо приготувати неймовірно смачну та просту у виконанні страву.
Курячі серця совочами
Продукти:
-
500 г курячих сердець
-
1 кабачок
-
1 болгарський перець
-
1 морква
-
1 цибулина
-
спеції за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Промити курячі серця під проточною водою.
-
Видалити зайвий жир та прожилки.
-
Очистити і нарізати овочі: морква - соломкою, цибуля - кубиками, кабачок та перець - довільними шматочками.
-
Обсмажити цибулю та моркву на олії 2–3 хвилини до легкої золотистості.
-
Додати кабачок та перець.
-
Смажити ще 5-7 хвилин до м'якості.
-
Окремо обсмажити серця на сильному вогні, щоб вони зберегли соковитість.
-
З'єднати серця з овочами.
-
Влити трохи води чи бульйону.
-
Приправити спеціями (сіль, перець, улюблені приправи).
-
Гасити 15 хвилин на середньому вогні.
-
Подавати гарячим, можна посипати зеленню.
