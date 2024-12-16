    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Свинячі реберця з картоплею в духовці
16.12.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Свинячі реберця з картоплею в духовці

Рецепт смачної та зручної у приготуванні страви для всієї родини.


Свинячі реберця з картоплею в духовці
Як приготувати свинячі реберця з картоплею в духовці
 
Як пише РЕДПОСТ, якщо господиня спантеличилася питанням про приготування смачних, швидких і корисних страв, то їжа, приготовлена ​​в духовці - вдалий вихід із становища. Все виходило смачним та максимально корисним. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Що варто врахувати.

  • Бажано, щоб на свинячих реберцях було менше жиру. 
 

Свинячі реберця з картоплею в духовці

 

Продукти:

 
  • картопля,
  • свинячі реберця,
  • цибуля ріпчаста,
  • сметана,
  • сіль та спеції за смаком.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Взяти каченицю з жароміцного скла або іншого матеріалу. 
  2. Картоплю помити.
  3. Очистити. 
  4. Реберця помити.
  5. Підсушити паперовим рушником. 
  6. Почистити цибулю.
  7. Картоплю нарізати кружальцями.
  8. Викласти шарами на дно каченята. 
  9. Трохи солити кожен шар, інакше страву вийде прісною.
  10. Зверху викласти реберця так, щоб вони максимально закривали нашу картоплю.
  11. Цибулю нарізати півкільцями.
  12. Викласти цибулю на реберця. 
  13. Сметану посолити.
  14. Додати спеції. 
  15. Отриманим соусом змастити реберця. Потрібно постаратися повністю їх покрити сметаною, інакше м'ясо в непокритих місцях сухувато.
  16. Накрити кришкою 
  17. Поставити в заздалегідь розігріту духовку. 
  18. Хвилин через 40-45 стомлення в духовці вийняти страву.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

 

Тэги:  рецепт, свинина, картопля, цибуля, м'ясо, сметана
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Кулінарні рецепти Скумбрія на грилі з цибулею: аромат літа на тарілці 03.06 Кулінарні рецепти Смузі з сиром та бананом: корисно, смачно, швидко 29.05 Кулінарні рецепти Ароматні курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 