16.12.2024 21:33 Дмитро Колонєй
Свинячі реберця з картоплею в духовці
Рецепт смачної та зручної у приготуванні страви для всієї родини.
Свинячі реберця з картоплею в духовці
Як пише РЕДПОСТ
, якщо господиня спантеличилася питанням про приготування смачних, швидких і корисних страв, то їжа, приготовлена в духовці - вдалий вихід із становища. Все виходило смачним та максимально корисним.
Що варто врахувати.
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Бажано, щоб на свинячих реберцях було менше жиру.
Свинячі реберця з картоплею в духовці
Продукти:
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картопля,
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свинячі реберця,
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цибуля ріпчаста,
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сметана,
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сіль та спеції за смаком.
Покроковий рецепт приготування
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Взяти каченицю з жароміцного скла або іншого матеріалу.
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Картоплю помити.
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Очистити.
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Реберця помити.
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Підсушити паперовим рушником.
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Почистити цибулю.
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Картоплю нарізати кружальцями.
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Викласти шарами на дно каченята.
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Трохи солити кожен шар, інакше страву вийде прісною.
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Зверху викласти реберця так, щоб вони максимально закривали нашу картоплю.
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Цибулю нарізати півкільцями.
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Викласти цибулю на реберця.
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Сметану посолити.
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Додати спеції.
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Отриманим соусом змастити реберця. Потрібно постаратися повністю їх покрити сметаною, інакше м'ясо в непокритих місцях сухувато.
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Накрити кришкою
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Поставити в заздалегідь розігріту духовку.
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Хвилин через 40-45 стомлення в духовці вийняти страву.
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