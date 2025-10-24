24.10.2025 22:01 Рита Парфенова

Потрібно вдосконалювати систему соцзахисту на прифронтових територіях, – Ігор Терехов

Під час форуму «Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє» голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов наголосив на необхідності посилення соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також залучення міжнародної допомоги для відбудови житла.



Громадяни, які проживають на прифронтових територіях, повинні мати гарантований доступ до своєчасної допомоги та соціального захисту. Про це 24 жовтня заявив міський голова Харкова Ігор Терехов під час форуму Асоціації прифронтових міст та громад «Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє», передає РЕДПОСТ.

За його словами, у Харкові наразі проживає близько 207 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які потребують житла, медичного обслуговування, соціальної підтримки та роботи. Для координації допомоги в місті створено спеціалізований Міський центр надання послуг для ВПО.

Міський голова також окреслив ключові проблеми, пов’язані з відновленням житлового фонду. Він наголосив, що міста, розташовані поблизу фронту, не здатні самостійно впоратися з таким навантаженням, тому важливо залучати міжнародну підтримку для реалізації програм відновлення житла для переселенців і місцевих мешканців, які втратили домівки.

«Треба будувати житло і для переселенців, і для містян, які залишилися без даху над головою через ворожі атаки. І ця проблема стосується всіх міст та громад. У Харкові збитки, завдані агресором, сягають 10,5 млрд євро, і жодна громада не може витримати такого навантаження. Тому в питанні відбудови нам також необхідна міжнародна підтримка», - підкреслив Ігор Терехов.

