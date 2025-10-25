25.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня

У першій половині дня 25 жовтня у Харкові прогнозують сильні опади, які послабшають ближче до обіду. Сонце з’являтиметься рідко – більшу частину дня небо буде вкрите хмарами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вранці та вдень значний.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

на небі тьмяно світять зірки – день буде негожим та холодним;

на деревах все ще багато листя – зима буде затяжною;

випало багато снігу – чекайте на хороший урожай озимих;

завиває вітер – негода буде триматися ще кілька днів;

ворони повсідалися на нижні гілки – до сильного вітру;

туман вранці – до відлиги;

грім цього дня – зима буде сніжною і теплою;

на небі багато зірок – до врожаю гороху;

зірки яскраві – скоро буде мороз, а якщо тьмяні – тепло.