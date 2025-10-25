    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня
25.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня

У першій половині дня 25 жовтня у Харкові прогнозують сильні опади, які послабшають ближче до обіду. Сонце з’являтиметься рідко – більшу частину дня небо буде вкрите хмарами.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вранці та вдень значний.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • на небі тьмяно світять зірки – день буде негожим та холодним;
  • на деревах все ще багато листя – зима буде затяжною;
  • випало багато снігу – чекайте на хороший урожай озимих;
  • завиває вітер – негода буде триматися ще кілька днів;
  • ворони повсідалися на нижні гілки – до сильного вітру;
  • туман вранці – до відлиги;
  • грім цього дня – зима буде сніжною і теплою;
  • на небі багато зірок – до врожаю гороху;
  • зірки яскраві – скоро буде мороз, а якщо тьмяні – тепло.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня 23.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня 22.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 