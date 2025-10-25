Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня

У першій половині дня 25 жовтня у Харкові прогнозують сильні опади, які послабшають ближче до обіду. Сонце з’являтиметься рідко – більшу частину дня небо буде вкрите хмарами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вранці та вдень значний.
Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.
