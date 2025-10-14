    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На блокпості під Харковом водій із фальшивим посвідченням пропонував поліцейським хабар
14.10.2025  10:53   Рита Парфенова

На блокпості під Харковом водій із фальшивим посвідченням пропонував поліцейським хабар

У Чугуївському районі правоохоронці викрили чоловіка, який користувався підробленим водійським посвідченням і намагався відкупитися від поліції 10 тисячами гривень.

На Харківщині водій із підробленими правами пропонував хабар поліцейським

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На одному з блокпостів у Чугуївському районі Харківщини поліцейські зупинили автомобіль, водій якого користувався підробленим посвідченням. Під час перевірки документів правоохоронці виявили ознаки фальсифікації. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 10 000 гривень.
 
Попри попередження про кримінальну відповідальність, водій продовжував наполягати. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт злочину.
 
У ході розслідування з’ясувалося, що чоловік замовив фальшиве посвідчення через месенджер, надіслав свої дані, фото та оплатив «послугу». Підроблений документ він отримав поштою. Експертиза підтвердила, що посвідчення не відповідає державному зразку.
 
Порушнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
 
Поліція наголошує: отримати водійське посвідчення можна лише після офіційного навчання та складання іспитів у сервісному центрі МВС.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейському та двом спільникам повідомлено про підозру у незаконному оформленні водійського посвідчення за хабар.
Тэги:  водій, хабар, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Надзвичайні події Водій Toyota в стані сп’яніння спричинив ДТП на Полтавському Шляху в Харкові 12.09 Надзвичайні події ДТП у Харкові: водій Nissan після аварії виявився нетверезим 16.08 Надзвичайні події На Харківщині чоловік отримав права в інтернеті
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 