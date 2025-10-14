14.10.2025 10:53 Рита Парфенова

На блокпості під Харковом водій із фальшивим посвідченням пропонував поліцейським хабар

У Чугуївському районі правоохоронці викрили чоловіка, який користувався підробленим водійським посвідченням і намагався відкупитися від поліції 10 тисячами гривень.

Про це повідомляє

На одному з блокпостів у Чугуївському районі Харківщини поліцейські зупинили автомобіль, водій якого користувався підробленим посвідченням. Під час перевірки документів правоохоронці виявили ознаки фальсифікації. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 10 000 гривень.

Попри попередження про кримінальну відповідальність, водій продовжував наполягати. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт злочину.

У ході розслідування з’ясувалося, що чоловік замовив фальшиве посвідчення через месенджер, надіслав свої дані, фото та оплатив «послугу». Підроблений документ він отримав поштою. Експертиза підтвердила, що посвідчення не відповідає державному зразку.

Порушнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Поліція наголошує: отримати водійське посвідчення можна лише після офіційного навчання та складання іспитів у сервісному центрі МВС.

