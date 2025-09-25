25.09.2025 12:33 Рита Парфенова

Харків’янин отримав права через хабар: викрито поліцейського та двох спільників

Прокурори Харківщини повідомили про підозру поліцейському та двом спільникам у незаконному оформленні водійського посвідчення за хабар.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури викрито незаконну схему отримання водійського посвідчення категорії «D». За даними слідства, начальник відділу одного з районних управлінь поліції ГУНП організував оформлення документу для знайомого, позбавленого прав за керування у стані сп’яніння. За послугу зловмисник визначив суму у 55 тис. грн.

До оборудки були залучені посередники. Один координував дії та отримав 14 тис. грн, інший забезпечив реєстрацію, поїздку, інструктаж і передачу коштів. Кандидат склав теоретичний іспит у ТСЦ на Донеччині, отримав підказки від екзаменатора, а практичний іспит пройшов після передачі частини коштів на майданчику. Того ж дня кандидат отримав водійське посвідчення.

Правоохоронці затримали поліцейського та двох його спільників. Вирішується питання щодо відсторонення службовця від посади. Триває слідство, встановлюються інші особи, причетні до злочину, зокрема серед працівників ТСЦ МВС.

Досудове розслідування здійснює другий слідчий відділ ТУ ДБР у Полтаві, оперативний супровід – Харківське управління ДВБ НПУ.

