Харків’янин отримав права через хабар: викрито поліцейського та двох спільників

Прокурори Харківщини повідомили про підозру поліцейському та двом спільникам у незаконному оформленні водійського посвідчення за хабар.
Правоохоронці затримали поліцейського та двох його спільників. Вирішується питання щодо відсторонення службовця від посади. Триває слідство, встановлюються інші особи, причетні до злочину, зокрема серед працівників ТСЦ МВС.
Досудове розслідування здійснює другий слідчий відділ ТУ ДБР у Полтаві, оперативний супровід – Харківське управління ДВБ НПУ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харківщини повідомила про підозру 52-річному водієві, який придбав фальшиве водійське посвідчення через інтернет і пред’явив його під час перевірки документів.
