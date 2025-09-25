    
Главная Новини Харкова ЖКГ Тимчасово призупиняється розподіл газу мешканцям Кегичівки
25.09.2025  12:30   Віталій Хіневич

Тимчасово призупиняється розподіл газу мешканцям Кегичівки

Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 08-00 години 29.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам, що мешкають у селищі Кегичівка за наступними адресами:
 
  • вул. Енергетиків, 
  • вул. Газовиків, 
  • вул. Доброжданівська, 
  • пров. Доброжданівський,
  • вул. Шкільна, 
  • вул. Холодноярська,
  • вул. Привокзальна, 
  • пров. Привокзальний, 
  • вул. Світла,
  • вул. Заводська, 
  • вул. Затишна, 
  • пров. Затишний, 
  • вул. Тиха, 
  • вул. Волошина, 
  • вул. Захистників України, 
  • пров. Шкільний, 
  • вул. Набережна, 
  • вул. Весняна, 
  • вул. Березнева,
  • вул. Осіння, 
  • вул. Захисників Маріуполя,
  • вул. Ювілейна, 
  • вул. Космонавтів, 
  • вул. Баклагіна, 
  • вул. Лесі Украінки, 
  • вул. Дружби, 
  • проїзд Новий
Завершити виконання робіт планується о 17 -00 29.09.2025 року.
 
«Просимо мешканців забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт» - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 5 тисяч абонентів у Харкові залишаються без світла після обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.09 ЖКГ У Харкові зекономили 72 мільйони гривень для відбудови житла 25.09 ЖКГ 30 вересня кілька сіл Харківщини залишаться без газопостачання 25.09 ЖКГ Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 