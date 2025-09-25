25.09.2025 12:30 Віталій Хіневич

Тимчасово призупиняється розподіл газу мешканцям Кегичівки

Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 08-00 години 29.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам, що мешкають у селищі Кегичівка за наступними адресами:

вул. Енергетиків,

вул. Газовиків,

вул. Доброжданівська,

пров. Доброжданівський,

вул. Шкільна,

вул. Холодноярська,

вул. Привокзальна,

пров. Привокзальний,

вул. Світла,

вул. Заводська,

вул. Затишна,

пров. Затишний,

вул. Тиха,

вул. Волошина,

вул. Захистників України,

пров. Шкільний,

вул. Набережна,

вул. Весняна,

вул. Березнева,

вул. Осіння,

вул. Захисників Маріуполя,

вул. Ювілейна,

вул. Космонавтів,

вул. Баклагіна,

вул. Лесі Украінки,

вул. Дружби,

проїзд Новий

Завершити виконання робіт планується о 17 -00 29.09.2025 року.

«Просимо мешканців забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт» - йдеться у повідомленні.

