25.09.2025 12:30 Віталій Хіневич
Тимчасово призупиняється розподіл газу мешканцям Кегичівки
Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.
Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 08-00 години 29.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам, що мешкають у селищі Кегичівка за наступними адресами:
-
вул. Енергетиків,
-
вул. Газовиків,
-
вул. Доброжданівська,
-
пров. Доброжданівський,
-
вул. Шкільна,
-
вул. Холодноярська,
-
вул. Привокзальна,
-
пров. Привокзальний,
-
вул. Світла,
-
вул. Заводська,
-
вул. Затишна,
-
пров. Затишний,
-
вул. Тиха,
-
вул. Волошина,
-
вул. Захистників України,
-
пров. Шкільний,
-
вул. Набережна,
-
вул. Весняна,
-
вул. Березнева,
-
вул. Осіння,
-
вул. Захисників Маріуполя,
-
вул. Ювілейна,
-
вул. Космонавтів,
-
вул. Баклагіна,
-
вул. Лесі Украінки,
-
вул. Дружби,
-
проїзд Новий
Завершити виконання робіт планується о 17 -00 29.09.2025 року.
«Просимо мешканців забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт» - йдеться у повідомленні.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0