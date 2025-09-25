    
25.09.2025  10:49   Рита Парфенова

Близько 5 тисяч абонентів у Харкові залишаються без світла після обстрілу

Російські удари безпілотниками вивели з ладу трансформаторні підстанції та пошкодили десятки будинків.


Фото: ХМР

Про це повідомив в етері національного марафону міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За словами очільника міста, пізно ввечері 23 вересня Харків зазнав масованого обстрілу з боку російських військ. Унаслідок ударів безпілотниками постраждали трансформаторні підстанції, що призвело до відключення електропостачання у 80 тис. абонентів. Станом на 25 вересня без світла залишаються близько 5 тис. жителів міста.

Ігор Терехов повідомив, що пошкодження серйозні: постраждали автівки, згоріла крамниця та пошкоджено 15 приватних будинків. Для ліквідації наслідків працювали комунальні служби та «Харківобленерго».

Для власників пошкоджених будинків організовані мобільні ЦНАПи, де можна оперативно подати заяву на компенсацію за програмою «єВідновлення». Мер наголосив, що головне завдання — відновити електропостачання решти абонентів у найкоротший термін.

Раніше РЕДПОСТ писав, що нічна атака дронів залишила без світла 80 тисяч споживачів у Харкові.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
