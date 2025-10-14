14.10.2025 10:40 Рита Парфенова

У Харкові капітально відремонтували 150 будинків, пошкоджених обстрілами

Цього року у Харкові відновили 150 житлових будинків, пошкоджених під час ворожих атак. Загалом з початку повномасштабного вторгнення відремонтовано близько 1,5 тис. об’єктів.



У Харкові цього року завершили капітальні ремонти 150 житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це в інтерв’ю інформаційному агентству «РБК-Україна» розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, основну увагу приділили найскладнішим об’єктам — будинкам із пошкодженими перекриттями та несучими конструкціями. До кінця року заплановано відновлення ще кількох десятків будівель.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Харкові відремонтовано близько 1,5 тисячі будинків.

«Цього року ми зосередилися на найскладнішому - будинках з пошкодженими перекриттями, конструктивами. Вже завершені капітальні ремонти 150 об’єктів, і до кінця року буде ще. Але все впирається у гроші. Істина проста: мали б більше фінансування - відбудовували б швидше», — наголосив Ігор Терехов.

