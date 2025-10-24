24.10.2025 20:37 Рита Парфенова

Прифронтові громади ініціюють Програму відновлення: понад 200 учасників підтримали ініціативу

Понад 200 представників органів влади, місцевого самоврядування та експертного середовища підтримали створення Програми відновлення прифронтових територій. Форум відбувся 24 жовтня в Миколаєві і об’єднав громади чотирьох південних областей.



Як повідомляє РЕДПОСТ, понад 200 представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та експертного середовища підтримали заяву Асоціації прифронтових міст та громад про необхідність розроблення Програми відновлення прифронтових територій.

Про ініціативу було оголошено 24 жовтня в Миколаєві під час форуму «Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє», який об’єднав громади Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей.

У заході взяли участь голова Асоціації, мер Харкова Ігор Терехов, очільники обласних військових адміністрацій, народні депутати та представники міжнародних організацій.

Серед основних напрямів майбутньої програми — соціальний розвиток, аграрний та індустріальний потенціал, наука, IT та цифрові сервіси, логістика, енергетика, проєкти повоєнного відновлення та екологічні ініціативи. Центрами розроблення програм стануть Офіси відновлення та розвитку громад, які вже мають досвід координації донорської допомоги та реалізації ефективних проєктів.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що мета програми — створити умови для інвестицій у прифронтові громади, і додав, що південні регіони вже працюють над модернізацією та розвитком, не чекаючи завершення війни.

Під час форуму понад 100 громад Миколаївщини, Херсонщини, Запорізької та Одеської областей підписали меморандуми про наміри приєднатися до Асоціації прифронтових міст та громад.

«У межах роботи Асоціації ми плануємо запуск кількох міжрегіональних проєктів у сферах безпечної освіти, відновлення житла, енергетичної стійкості та модернізації критичної інфраструктури. Зараз ми активно відстоюємо необхідність залишати 64% ПДФО в прифронтових громадах. Впевнений, що ці завдання нам під силу, адже прифронтові території — це не лише лінія оборони, а й потенційна лінія розвитку», — підкреслив Ігор Терехов.

