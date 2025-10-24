Прифронтові громади ініціюють Програму відновлення: понад 200 учасників підтримали ініціативу

Понад 200 представників органів влади, місцевого самоврядування та експертного середовища підтримали створення Програми відновлення прифронтових територій. Форум відбувся 24 жовтня в Миколаєві і об’єднав громади чотирьох південних областей.
Як повідомляє РЕДПОСТ, понад 200 представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та експертного середовища підтримали заяву Асоціації прифронтових міст та громад про необхідність розроблення Програми відновлення прифронтових територій.
Про ініціативу було оголошено 24 жовтня в Миколаєві під час форуму «Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє», який об’єднав громади Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей.
У заході взяли участь голова Асоціації, мер Харкова Ігор Терехов, очільники обласних військових адміністрацій, народні депутати та представники міжнародних організацій.
Серед основних напрямів майбутньої програми — соціальний розвиток, аграрний та індустріальний потенціал, наука, IT та цифрові сервіси, логістика, енергетика, проєкти повоєнного відновлення та екологічні ініціативи. Центрами розроблення програм стануть Офіси відновлення та розвитку громад, які вже мають досвід координації донорської допомоги та реалізації ефективних проєктів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів про діяльність Асоціації прифронтових міст та громад.
