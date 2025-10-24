24.10.2025 20:06 Рита Парфенова

На Харківщині обстріли спричинили екологічні збитки: забруднене повітря та зруйнована будівля підприємства

Внаслідок російських обстрілів у Харківській області зруйновано адміністративну будівлю зерноочисного комплексу «Зоря». Пожежі призвели до забруднення повітря продуктами горіння, збитки довкіллю оцінили у понад 24 тисячі гривень.

Унаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації, на території Харківської області зазнала руйнувань адміністративна будівля зерноочисного комплексу СФГ «Зоря».

Як повідомили в Державній екологічній інспекції у Харківській області, через обстріли та подальші займання відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що негативно вплинуло на навколишнє середовище.

За попередніми підрахунками, розмір екологічних збитків становить щонайменше 24 тисячі гривень. Зібрані матеріали направлено до правоохоронних органів для подальшої правової оцінки.

Фахівці екоінспекції продовжують фіксувати наслідки воєнних дій агресора, зокрема випадки забруднення ґрунтів, повітря та водних ресурсів, а також здійснюють розрахунки шкоди, завданої природі Харківщини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди.