24.10.2025 08:05 Віталій Хіневич

Про пожежі на Харківщині повідомили рятувальники

Протягом доби з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському районі області.

Внаслідок побутової пожежі постраждала дитина, подія трапилась у селищі Кегичівка Берестинського району. На номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової триповерхівки. До місця події було направлено оперативне відділення Служби порятунку на автоцистерні.

На момент прибуття вогнеборців встановлено, що на кухні у квартирі на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 м кв. Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 121 одиницю вибухонебезпечних предметів.

