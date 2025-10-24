    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Про пожежі на Харківщині повідомили рятувальники
24.10.2025  08:05   Віталій Хіневич

Про пожежі на Харківщині повідомили рятувальники

Протягом доби з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському районі області.
 
Внаслідок побутової пожежі постраждала дитина, подія трапилась у селищі Кегичівка Берестинського району. На номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової триповерхівки. До місця події було направлено оперативне відділення Служби порятунку на автоцистерні. 
 
На момент прибуття вогнеборців встановлено, що на кухні у квартирі на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 м кв. Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 121 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий дрон атакував трактор.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 Надзвичайні події Працівниця моргу викрадала речі загиблих українських військових: справу передано до суду 23.10 Надзвичайні події На Харківщині дівчинка отримала опіки під час пожежі 22.10 Надзвичайні події Поліція повідомила про підозру чоловіку за ігнорування судових рішень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 