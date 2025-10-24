24.10.2025 08:30 Віталій Хіневич

За добу окупанти обстріляли 5 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів немає постраждалих. Однак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

11 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Ланцет».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Лозівському районі пошкоджено електромережі (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Нове).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 134 людини. Залишилися 52 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8967 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

