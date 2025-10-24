    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу окупанти обстріляли 5 населених пунктів Харківської області
24.10.2025  08:30   Віталій Хіневич

За добу окупанти обстріляли 5 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів немає постраждалих. Однак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 КАБ;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет».
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Лозівському районі пошкоджено електромережі (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Нове).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 134 людини. Залишилися 52 людини.
 
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8967 людей.
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 Надзвичайні події Фото наслідків ворожого удару по Індустріальному району Харкова 24.10 Надзвичайні події Харків був атакований 5 КАБами 24.10 Надзвичайні події Ігор Терехов про наслідки ворожого обстрілу міста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 