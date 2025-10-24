24.10.2025 08:30 Віталій Хіневич
За добу окупанти обстріляли 5 населених пунктів Харківської області
Внаслідок обстрілів немає постраждалих. Однак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 КАБ;
11 БпЛА типу «Герань-2»;
2 БпЛА типу «Ланцет».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Лозівському районі пошкоджено електромережі (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Нове).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 134 людини. Залишилися 52 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8967 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.
