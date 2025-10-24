Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Комментариев: 0
Цей день допоможе знайти баланс між справами та відпочинком. Важливо слухати себе і не витрачати енергію на дрібниці – удача прийде до тих, хто діє спокійно і впевнено.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
влажность:
давление:
ветер: