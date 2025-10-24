24.10.2025 07:30 Рита Парфенова

24 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.

Народженням Організації Об'єднаних Націй вважається 24 жовтня 1945 року – цього дня 50 держав-засновників ратифікували договір про її створення. У 1972 році Асамблея ООН ухвалила відзначати у свій День ще дві події – Всесвітній день інформації про розвиток та Тиждень роззброєння.



* * *

24 жовтня у світі відзначають День інформації про розвиток. Дата з’явилася у 1972 році на черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Мета дня — привернути увагу суспільства до проблем розвитку та необхідності зміцнювати міжнародне співробітництво для їх вирішення.

Також цього дня

У 1493 народився Парацельс (Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), лікар і алхімік.

1804 – народився Вільгельм Вебер, німецький фізик, творець першого телеграфу.

1857 – випускники Кембриджу заснували у Шеффілді першу у світі футбольну команду.

1862 – народився Даніель Сваровскі, засновник австрійської кришталевої імперії Swarovski.

1882 – народився Імре Кальман, угорський композитор, автор популярних оперет: "Сільва", "Баядера", "Принцеса цирку", "Фіалка Монмартра" та інших.

1929 – Чорний четвер і початок Великої депресії.

1939 – вперше в продаж надійшли нейлонові панчохи (Вілмінгтон, штат Делавер), створивши ажіотажний попит серед покупців.

1941 – німецька армія увійшла до Харкова.

1945 – урочисто відкрито Організацію Об'єднаних Націй.

1947 – народився Кевін Клайн, американський актор, володар "Оскара" ("Французький поцілунок", "Рибка на ім'я Ванда", "Чаплін").

1949 – перверзійне вбивство письменника Ярослава Галана.

1956 – в Угорщину для придушення революції введено радянські війська

1960 – на стартовому майданчику космодрому Байконур за півгодини до першого пуску вибухнула ракета Р-16 конструктора Михайла Янгеля. За різними даними, внаслідок аварії загинули від 74 до 126 осіб, це найбільша катастрофа в історії ракетної техніки.

1963 – на космодромі Байконур вибухнула ракета МБР Р-9А конструктора Корольова. Загинуло 8 людей. Вибух ракети в цей день став другим за три роки, після чого 24 жовтня вважають чорним днем космонавтики.

1985 – народився Уейн Руні, англійський футболіст, нападник збірної Англії.

1990 – законом УРСР «Про зміни і доповнення до Конституції (Основного Закону)» скасована ст. 6 про керівну роль Комуністичної партії.

1991 – Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України.

1993 – у соборі Святої Софії в Києві здійснено інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України.

1999 – у Рогатині відкрито пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного.

2000 – у берлінському Єгипетському музеї виявлено єдиний у світі автограф Клеопатри.



2005 – у Києві Фонд держмайна провів повторний аукціон з продажу «Криворіжсталі»: новим власником заводу стала компанія «Міттал Стіл».

Православні свята та прикмети дня

24 жовтня за новим церковним календарем православні вшановують ікону Божої Матері «Всіх скорботних радість». Цей образ здавна вважається чудотворним і став символом надії для тих, хто переживає хвороби, втрати та життєві випробування.

Історія ікони тісно пов’язана з чернігівським князем Святославом, правнуком Ярослава Мудрого, який після прийняття чернечого постригу в Печерському монастирі став відомий як Микола Святоша. 1107 року він збудував у монастирі лікарню та Троїцьку надбрамну церкву, біля якої пізніше з’явився Микільський монастир. Саме там, за переказами, перебувала ікона «Всіх скорботних радість».

Хоча письмових згадок про її походження не збереглося, народна традиція зберегла легенду про сторожа лікарні, який бачив, як уночі до обителі приходила жінка, після чого тяжкохворі починали одужувати. Коли сторож одного разу вирішив піти за нею, то став свідком дива – на стіні над смертельно хворим монахом він побачив сяючий образ Богородиці. З того часу ікону почали називати «Всіх скорботних радість».

На іконі Пресвята Богородиця зображена в повний зріст із Немовлям Ісусом на руці, у сяйві світла, серед ангелів і людей, що переживають скорботи та хвороби. Вгорі – зображення Святої Трійці. Відомо чимало списків цього образу, кожен із яких вважається чудотворним. Ікону можна побачити у лікарнях, монастирях і навіть у в’язницях, адже вважається, що молитва перед нею приносить зцілення і душевний спокій.

Один із найшанованіших списків нині зберігається у Свято-Георгіївському монастирі на Козацьких могилах у селі Пляшева на Рівненщині. Його передали сюди віряни з Вишнівця у 1930 році.

До ікони «Всіх скорботних радість» звертаються з проханнями про зцілення від хвороб, зміцнення здоров’я, мир у родині та захист від бід. Для багатьох цей образ став духовною опорою у найважчі хвилини життя.

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни також вшановують пам’ять мученика Арета і тих, що постраждали разом з ним.

У народі день супроводжувався віруваннями та прикметами:

Захист від хвороб і лиха. Цього дня молилися святому Ареті, просячи захисту від хвороб, особливо епідемій, а також від ворогів і злих сил. Вважалося, що молитва святому приносить благополуччя і здоров'я. Очищення дому. В народі вірили, що цей день сприятливий для очищення будинку від негативної енергії. Люди проводили прибирання, палили трави та свічки, щоб захистити оселю від негараздів. Важливі рішення. На Арету вважалося вдалим часом для прийняття важливих рішень або початку нових справ. Якщо людина починала щось нове, то це мало принести успіх і процвітання. Не позичати грошей. За повір'ями, у цей день не рекомендувалося позичати гроші чи речі, бо це могло принести невдачу та матеріальні втрати. Шлюб та сім’я. Вірили, що весілля, укладене цього дня, принесе подружжю довге та щасливе життя. Вагітні жінки молилися святому Ареті, просячи легких пологів і здоров'я для дитини.

Іменини відзначають

Акакій, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Олексій, Опанас, Петро, Ян.