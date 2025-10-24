24.10.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Цей день допоможе знайти баланс між справами та відпочинком. Важливо слухати себе і не витрачати енергію на дрібниці – удача прийде до тих, хто діє спокійно і впевнено.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни сьогодні відчують підйом енергії та бажання діяти. Це чудовий час, щоб завершити старі справи або зробити крок у новому напрямку. У справах проявіть ініціативу – ваше вміння переконувати допоможе досягти успіху. У другій половині дня можливі цікаві знайомства, які вплинуть на майбутнє. Вечір варто провести з близькими людьми, щоб відновити внутрішню гармонію.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні важливо не поспішати – будь-яке рішення має бути добре обдуманим. Займіться питаннями фінансів або побуту, адже зараз ви здатні бачити практичні деталі. Уникайте конфліктів – спокійна розмова допоможе уникнути непорозумінь. Увечері буде корисно побути на самоті, щоб упорядкувати думки та спланувати найближчі дні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки можуть відчути невелику розгубленість, але не варто переживати – події розвиватимуться у ваш бік. День сприятливий для спілкування, переговорів і навчання. Ваші слова матимуть вагу, тому не бійтеся ділитися ідеями. У особистих стосунках головне – щирість і відкритість. Увечері вас чекає приємна зустріч або добра новина.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам сьогодні варто звернути увагу на домашні справи та близьких людей. День ідеальний для наведення ладу – як у домі, так і в думках. Можуть надійти пропозиції, які відкриють нові можливості у роботі. Водночас уникайте перевантаження – ваше тіло потребує відпочинку. Коротка прогулянка або спокійний вечір допоможуть відновити сили.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні зірки радять діяти впевнено, але без поспіху. Ваш авторитет зростає, і багато хто дослухається до вашої думки. Використайте цей момент, щоб зміцнити позиції у роботі або бізнесі. Не забувайте про відпочинок – надмірна активність може виснажити. Вечір принесе натхнення, особливо якщо проведете його у приємній компанії.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви сьогодні зможуть вирішити питання, які давно турбували. Логіка та уважність допоможуть уникнути помилок. Можливі нові завдання на роботі, але не варто хвилюватися – ви впораєтеся. У другій половині дня корисно зосередитися на собі: відпочинок, медитація або прогулянка принесуть внутрішній спокій. Не перевантажуйте себе чужими проблемами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам день обіцяє цікаві події та приємні зустрічі. Ваші дипломатичні здібності допоможуть владнати навіть найскладніші ситуації. На роботі можливе підвищення або нові проєкти. У коханні варто проявити ініціативу – сьогодні ваш шарм на висоті. Увечері знайдіть час для творчості або відпочинку в гармонійній атмосфері.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам варто приділити увагу важливим фінансовим питанням або перегляду планів на майбутнє. День сприятливий для рішучих дій, але не для ризику. Ваш аналітичний розум допоможе побачити те, що інші не помічають. У стосунках важливо зберігати довіру – уникніть надмірної ревнощів. Увечері краще зосередитися на відпочинку й відновленні енергії.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям варто використати день для нових починань. Ви відчуєте прилив натхнення і впевненості у своїх силах. Це чудовий час для навчання, подорожей або реалізації креативних ідей. Важливо не розпорошуватись – оберіть один напрям і дійте послідовно. Увечері чекайте на приємну звістку або несподівану підтримку від близької людини.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Козорогам сьогодні доведеться проявити терпіння – не всі справи підуть за планом. Проте ваша послідовність і наполегливість обов’язково принесуть результат. Уникайте поспіху у фінансових питаннях. У стосунках з близькими проявіть більше тепла – це допоможе зняти напругу. Увечері дозвольте собі невеликий відпочинок або приємне дозвілля.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолії сьогодні можуть отримати цікаву пропозицію, пов’язану з роботою або навчанням. Не бійтеся змін – вони підуть на користь. Ваш нестандартний підхід до справ допоможе знайти ефективне рішення там, де інші бачать тупик. У другій половині дня приділіть увагу друзям – щира розмова зарядить позитивом.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні варто довіритися інтуїції – вона підкаже правильний шлях. Не намагайтеся все контролювати, деякі події краще просто прийняти. День сприятливий для творчих занять і спілкування з тими, хто вас розуміє. Увечері можливий несподіваний дзвінок або зустріч, що підніме настрій.