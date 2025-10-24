24.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 13 – 15° тепла.

Народні прикмети

якщо 24 жовтня ясний день, зима буде теплою;

дощовий день віщує сніжну та холодну зиму;

туман уранці – до м'якої погоди найближчими днями.