Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 13 – 15° тепла.
Цей день допоможе знайти баланс між справами та відпочинком. Важливо слухати себе і не витрачати енергію на дрібниці – удача прийде до тих, хто діє спокійно і впевнено.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
