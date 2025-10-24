    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові двоє працівників комунального підприємства постраждали внаслідок удару дрона (фото)
24.10.2025  19:36   Рита Парфенова

У Харкові двоє працівників комунального підприємства постраждали внаслідок удару дрона (фото)

Увечері 24 жовтня російський безпілотник влучив у причіп автівки в Індустріальному районі Харкова. Постраждали двоє чоловіків 59 та 66 років, їх госпіталізували. На місці працюють правоохоронці.

Двоє чоловіків постраждали від удару дрона по Індустріальному району Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської област, 24 жовтня близько 16:40 ворог завдав чергового удару по Харкову. Безпілотник уразив причіп автомобіля одного з комунальних підприємств в Індустріальному районі міста.

Унаслідок вибуху поранення отримали двоє чоловіків – 59 і 66 років, працівники підприємства. Їх із вибуховими травмами госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

Двоє чоловіків постраждали від удару дрона по Індустріальному району Харкова

На місце події прибули всі профільні служби. Поліцейські проводять огляд території, фіксують наслідки обстрілу та вилучають речові докази.

Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом чергового воєнного злочину росії.

Двоє чоловіків постраждали від удару дрона по Індустріальному району Харкова

Правоохоронці продовжують документувати наслідки атак на цивільну інфраструктуру Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 жовтня о 15:56 у Харкові зафіксовано влучання російського ударного дрона типу «Ланцет» у причіп одного з транспортних підприємств міста. 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
