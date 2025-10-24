У Харкові двоє працівників комунального підприємства постраждали внаслідок удару дрона (фото)

Увечері 24 жовтня російський безпілотник влучив у причіп автівки в Індустріальному районі Харкова. Постраждали двоє чоловіків 59 та 66 років, їх госпіталізували. На місці працюють правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської област, 24 жовтня близько 16:40 ворог завдав чергового удару по Харкову. Безпілотник уразив причіп автомобіля одного з комунальних підприємств в Індустріальному районі міста.
Унаслідок вибуху поранення отримали двоє чоловіків – 59 і 66 років, працівники підприємства. Їх із вибуховими травмами госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.
На місце події прибули всі профільні служби. Поліцейські проводять огляд території, фіксують наслідки обстрілу та вилучають речові докази.
Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом чергового воєнного злочину росії.
Правоохоронці продовжують документувати наслідки атак на цивільну інфраструктуру Харкова.
