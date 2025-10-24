24.10.2025 19:17 Мирон Зелений

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця відсвяткував 95-річчя (фото)

Перший заступник міського голови Олександр Новак 24 жовтня взяв участь в урочистостях з нагоди 95-річчя Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Вітаючи колектив вишу, Олександр Новак підкреслив, що історія розвитку Харкова нерозривно пов’язана з освітою, а ХНЕУ імені Семена Кузнеця посідає чільне місце серед провідних університетів міста та країни. За 95 років існування університет підготував десятки тисяч висококваліфікованих фахівців. Серед них - очільники структур державних органів, відомі політики, науковці та почесні громадяни Харкова.

«Незважаючи на виклики воєнного часу, ви продовжуєте забезпечувати освітній процес на високому рівні, створюєте безпечне середовище, щоб студенти могли навчатися офлайн. Хочу подякувати кожному науковцю, співробітнику, студенту за те, що продовжуєте працювати в нашому прифронтовому місті. Бажаю університету подальшого розвитку, а всім нам - якнайшвидшого настання миру», - зазначив перший віцемер.

Кращим працівникам вишу Олександр Новак вручив нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм України Харків», Почесні грамоти міськради та цінні подарунки.



