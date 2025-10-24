    
24.10.2025  19:09   Рита Парфенова

У Харківській області 25 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла

У суботу, 25 жовтня, з 07:00 до 23:00 у Харківській області запровадять графіки погодинних вимкнень електроенергії. Відключення відбуватимуться за 1-ю чергою. Для підприємств діятимуть обмеження потужності.

У Харківській області 25 жовтня запровадять погодинні відключення електроенергії

За вказівкою НЕК «Укренерго» з метою стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми України у суботу, 25 жовтня, у Харківській області з 07:00 до 23:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Відключення відбуватимуться за першою чергою.

Перелік адрес, які підпадають під графік, оприлюднений у повідомленні «Харківобленерго».

Також для промислових підприємств та бізнесу у цей же період діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Ознайомитися з детальним роз’ясненням, як перевірити свій графік відключень, можна за посиланням.

У «Харківобленерго» нагадують: ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому графіки можуть коригуватися. Мешканців просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що тимчасово призупиняється розподіл газу до кількох населених пунктів Берестинської громади.
Тэги:  відключення світла, харків
