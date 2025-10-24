24.10.2025 19:09 Рита Парфенова

У Харківській області 25 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла

У суботу, 25 жовтня, з 07:00 до 23:00 у Харківській області запровадять графіки погодинних вимкнень електроенергії. Відключення відбуватимуться за 1-ю чергою. Для підприємств діятимуть обмеження потужності.

За вказівкою НЕК «Укренерго» з метою стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми України у суботу, 25 жовтня, у Харківській області з 07:00 до 23:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Відключення відбуватимуться за першою чергою.

Перелік адрес, які підпадають під графік, оприлюднений у повідомленні «Харківобленерго».

Також для промислових підприємств та бізнесу у цей же період діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Ознайомитися з детальним роз’ясненням, як перевірити свій графік відключень, можна за посиланням.

У «Харківобленерго» нагадують: ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому графіки можуть коригуватися. Мешканців просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

