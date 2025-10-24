    
Культура і Туризм У Харкові з'явилася нова фотозона (фото)
24.10.2025  18:55   Мирон Зелений

У Харкові з'явилася нова фотозона (фото)

У саду Шевченко харківські комунальники облаштували тематичну осінню фотозону.

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ


Тэги:  харків, сад шевченко, осінь, фотозона
