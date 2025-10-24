    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські Харкова зупинили агресивного чоловіка, який напав на співмешканку та її доньку
24.10.2025  18:38   Рита Парфенова

Поліцейські Харкова зупинили агресивного чоловіка, який напав на співмешканку та її доньку

65-річний харків'янин у стані алкогольного сп’яніння вчинив домашнє насильство щодо жінки та її неповнолітньої доньки. Поліцейські оперативно втрутилися, оформили адмінпротокол і заборонили кривднику контактувати з потерпілими.

У Харкові чоловік побив співмешканку та її доньку — поліція втрутилася

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці припинили факт домашнього насильства, який стався у родині харків'ян. Повідомлення про інцидент надійшло до Харківського РУП № 2. На місце події виїхали інспектори сектору протидії домашньому насильству.

Поліцейські встановили, що 65-річний співмешканець 46-річної жінки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно — ображав співмешканку та її неповнолітню доньку, а згодом намагався вчинити бійку.

У Харкові чоловік побив співмешканку та її доньку — поліція втрутилася

Інспектори склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та винесли термінові заборонні приписи, що забороняють йому будь-який контакт із постраждалими.

Жінці та дитині запропонували тимчасово переселитися до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку за побиття дружини.

 

Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 Надзвичайні події У Харкові чоловіку повідомлено про підозру за систематичне домашнє насильство 14.09 Надзвичайні події П'яний харків’янин бив, принижував та залякував жінку 20.08 Надзвичайні події У Харкові може сісти за грати злодюга, який бив та погрожував розправою дружині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 