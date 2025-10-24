Поліцейські Харкова зупинили агресивного чоловіка, який напав на співмешканку та її доньку

65-річний харків'янин у стані алкогольного сп’яніння вчинив домашнє насильство щодо жінки та її неповнолітньої доньки. Поліцейські оперативно втрутилися, оформили адмінпротокол і заборонили кривднику контактувати з потерпілими.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці припинили факт домашнього насильства, який стався у родині харків'ян. Повідомлення про інцидент надійшло до Харківського РУП № 2. На місце події виїхали інспектори сектору протидії домашньому насильству.
Поліцейські встановили, що 65-річний співмешканець 46-річної жінки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно — ображав співмешканку та її неповнолітню доньку, а згодом намагався вчинити бійку.
Інспектори склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та винесли термінові заборонні приписи, що забороняють йому будь-який контакт із постраждалими.
Жінці та дитині запропонували тимчасово переселитися до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.
