24.10.2025 18:18 Рита Парфенова

На Харківщині прокуратура через суд повернула державі майже 12 мільйонів гривень боргу

ТОВ, яке управляло майновим комплексом ТЕЦ-2 «Есхар» за концесійним договором, не сплачувало платежі протягом 2024 року. Господарський суд Харківської області зобов’язав підприємство відшкодувати до бюджету близько 12 млн грн.

На Харківщині Господарський суд задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури, поданий в інтересах держави, до товариства з обмеженою відповідальністю щодо стягнення заборгованості зі сплати концесійних платежів, передає РЕДПОСТ. Загальна сума стягнення, з урахуванням штрафних санкцій, інфляційних втрат та 3% річних, становить близько 12 млн гривень.

Слідством встановлено, що приватне підприємство за договором концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс державного підприємства ТЕЦ-2 «Есхар» строком на 49 років. Згідно з умовами угоди, компанія зобов’язана сплачувати концесійні платежі щоквартально. Однак протягом 2024 року свої фінансові зобов’язання вона не виконувала.

Невиконання умов договору призвело до недоотримання державним бюджетом передбачених законодавством коштів та порушення майнових прав держави як власника об’єкта концесії.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду, який повністю задовольнив позовні вимоги. Підприємство зобов’язано сплатити до бюджету майже 12 млн грн заборгованості.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

