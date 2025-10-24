    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловіка, причетного до фішингової схеми з «державними виплатами», судитимуть в Харкові
24.10.2025  17:36   Рита Парфенова

Чоловіка, причетного до фішингової схеми з «державними виплатами», судитимуть в Харкові

22-річний харків’янин разом зі спільниками створив у Facebook фейкову рекламу про нібито державні виплати. Через підроблений сайт, схожий на «Дію», шахраї отримували доступ до банківських рахунків громадян.

Харків’янина судитимуть за участь у фішинговій схемі з фейковими «держвиплатами»

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова направили до суду обвинувальний акт щодо 22-річного чоловіка, якого звинувачують у причетності до фішингової шахрайської схеми. Йому інкримінують шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб і з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, група зловмисників розмістила у Facebook таргетовану рекламу про нібито «державні виплати». Перехід за посиланням вів на фішинговий сайт, який зовні був схожий на платформу «Дія». Користувачі бачили діалогове вікно, стилізоване під банківський застосунок, і вводили свої дані – пін-код, логін і пароль від мобільного банку. Таким чином вони надавали шахраям доступ до власних рахунків.

Обвинувачений, який мешкав у Харкові, безпосередньо знімав викрадені кошти через банкомати та розпоряджався ними на власний розсуд.

Наразі обвинувальний акт передано до Індустріального районного суду Харкова. За вчинення цього злочину чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують встановлювати коло потерпілих і можливих спільників. Прокуратура закликає громадян бути уважними й не переходити за сумнівними посиланнями, особливо щодо «допомоги від держави».

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові викрили «менеджерів», які ошукали людей на 700 тисяч гривень під приводом працевлаштування в Європі.

Тэги:  шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Надзвичайні події У Харкові викрили «менеджерів», які ошукали людей на 700 тисяч гривень під приводом працевлаштування в Європі 14.10 Надзвичайні події Правоохоронці Харкова викрили організовану групу, що продавала фальшиві БАДи під виглядом державної програми (відео, фото) 07.10 Надзвичайні події У Харкові отримають вирок організатори мільйонної афери
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 