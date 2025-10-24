24.10.2025 17:36 Рита Парфенова

Чоловіка, причетного до фішингової схеми з «державними виплатами», судитимуть в Харкові

22-річний харків’янин разом зі спільниками створив у Facebook фейкову рекламу про нібито державні виплати. Через підроблений сайт, схожий на «Дію», шахраї отримували доступ до банківських рахунків громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова направили до суду обвинувальний акт щодо 22-річного чоловіка, якого звинувачують у причетності до фішингової шахрайської схеми. Йому інкримінують шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб і з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, група зловмисників розмістила у Facebook таргетовану рекламу про нібито «державні виплати». Перехід за посиланням вів на фішинговий сайт, який зовні був схожий на платформу «Дія». Користувачі бачили діалогове вікно, стилізоване під банківський застосунок, і вводили свої дані – пін-код, логін і пароль від мобільного банку. Таким чином вони надавали шахраям доступ до власних рахунків.

Обвинувачений, який мешкав у Харкові, безпосередньо знімав викрадені кошти через банкомати та розпоряджався ними на власний розсуд.

Наразі обвинувальний акт передано до Індустріального районного суду Харкова. За вчинення цього злочину чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують встановлювати коло потерпілих і можливих спільників. Прокуратура закликає громадян бути уважними й не переходити за сумнівними посиланнями, особливо щодо «допомоги від держави».

