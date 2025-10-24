    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Дрон «Ланцет» влучив у причіп транспортного підприємства Харкова: ігор Терехов повідомив про двох поранених
Дрон «Ланцет» влучив у причіп транспортного підприємства Харкова: ігор Терехов повідомив про двох поранених

Близько 16-ї години ворожий безпілотник атакував об’єкт на території транспортного підприємства. Внаслідок удару постраждали двоє людей.


24 жовтня о 15:56 у Харкові зафіксовано влучання російського ударного дрона типу «Ланцет» у причіп одного з транспортних підприємств міста. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

У результаті атаки постраждали двоє людей. Їм надають медичну допомогу. Зараз на місці працюють екстрені служби та правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу.

За попередніми даними, удар не призвів до масштабних руйнувань, однак вибуховою хвилею пошкоджено техніку та господарські споруди підприємства.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 жовтня близько 11.00 армія рф атакувала Харків керованими авіабомбами. Зафіксовано 5 влучань в Індустріальному районі. Пізніше встановлено місце влучання ще одного КАБу.
