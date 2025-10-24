24.10.2025 17:08 Рита Парфенова

Через вибух невідомого пристрою постраждали двоє чоловіків в Харкові

Інцидент стався 24 жовтня. Двоє харків’ян отримали вибухові травми та були доправлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждали двоє чоловіків віком 59 і 66 років. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.

Обидва постраждалі отримали вибухові травми та були госпіталізовані до медичного закладу. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу, їхній стан наразі уточнюється.

Обставини події з’ясовуються. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки.

