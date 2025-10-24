    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через вибух невідомого пристрою постраждали двоє чоловіків в Харкові
24.10.2025  17:08   Рита Парфенова

Через вибух невідомого пристрою постраждали двоє чоловіків в Харкові

Інцидент стався 24 жовтня. Двоє харків’ян отримали вибухові травми та були доправлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

вибух

У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждали двоє чоловіків віком 59 і 66 років. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.

Обидва постраждалі отримали вибухові травми та були госпіталізовані до медичного закладу. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу, їхній стан наразі уточнюється.

Обставини події з’ясовуються. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри гасіння пожежі після ворожого обстрілу Харкова.

Тэги:  вибух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 Надзвичайні події На Харківщині підірвався трактор у полі 13.10 Надзвичайні події У Київському районі Харкова стався вибух – у будинках вибиті вікна 11.10 Надзвичайні події На Харківщині чоловік підірвав гранату та вбив людину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 