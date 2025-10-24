24.10.2025 16:56 Рита Парфенова

Ворог намагається атакувати на Харківщині: тривають бої біля Вовчанська, Кам’янки та Піщаного

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська продовжують штурмові дії. Українські захисники відбивають атаки, частина боїв ще триває.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник здійснив сім спроб прорвати оборону українських військ. Бойові дії відбувалися поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки. Два зіткнення на цьому напрямку ще тривають.

Зафіксовано удари російських військ керованими авіаційними бомбами (КАБами), унаслідок яких постраждала громада Харкова. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися у районах Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного, однак успіху не мав.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри гасіння пожежі після ворожого обстрілу Харкова.