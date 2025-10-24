24.10.2025 16:19 Рита Парфенова

У Харкові та області 25 жовтня очікують сильний вітер і зливи

Синоптики попереджають жителів Харківської області про погіршення погодних умов. Протягом доби прогнозують пориви вітру до 20 м/с і значні опади. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.



Фото: РЕДПОСТ

Харківський регіональний центр гідрометеорології повідомляє про небезпечні метеорологічні явища, передає РЕДПОСТ.

25 жовтня у Харкові та області очікується погіршення погодних умов. За даними синоптиків, протягом дня можливі пориви вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду. Вранці та вдень пройдуть значні дощі.

Фахівці закликають мешканців регіону бути уважними та обережними — уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, а водіїв просять дотримуватись безпечної швидкості руху.

У регіоні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий). Такий рівень означає потенційну небезпеку для населення, інфраструктури та транспорту.

Комунальні та аварійні служби Харкова й області переведені у режим підвищеної готовності. У разі виявлення аварійних ситуацій мешканцям радять оперативно повідомляти відповідні служби.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 23 жовтня 2025 року.