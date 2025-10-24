У Харкові та області 25 жовтня очікують сильний вітер і зливи

Синоптики попереджають жителів Харківської області про погіршення погодних умов. Протягом доби прогнозують пориви вітру до 20 м/с і значні опади. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.
Харківський регіональний центр гідрометеорології повідомляє про небезпечні метеорологічні явища, передає РЕДПОСТ.
25 жовтня у Харкові та області очікується погіршення погодних умов. За даними синоптиків, протягом дня можливі пориви вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду. Вранці та вдень пройдуть значні дощі.
Фахівці закликають мешканців регіону бути уважними та обережними — уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, а водіїв просять дотримуватись безпечної швидкості руху.
У регіоні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий). Такий рівень означає потенційну небезпеку для населення, інфраструктури та транспорту.
Комунальні та аварійні служби Харкова й області переведені у режим підвищеної готовності. У разі виявлення аварійних ситуацій мешканцям радять оперативно повідомляти відповідні служби.
Комментариев: 0
Цей день допоможе знайти баланс між справами та відпочинком. Важливо слухати себе і не витрачати енергію на дрібниці – удача прийде до тих, хто діє спокійно і впевнено.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
влажность:
давление:
ветер: