    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники наводили лад у місцях для вигулу собак
24.10.2025  16:05   Віталій Хіневич

Харківські комунальники наводили лад у місцях для вигулу собак

Фахівці КП «Центр поводження з тваринами» цього тижня наводили лад на майданчиках для вигулу та дресирування собак у Шевченківському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фахівці провели ремонтні роботи на вул. Клочківській та інших.
 
Комунальники полагодили огорожу, двері та снаряди для занять з собаками.
 
Загалом підприємство обслуговує 53 майданчики для вигулу та дресирування собак по всьому Харкову.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що тимчасово призупиняється розподіл газу до кількох населених пунктів Берестинської громади.
 
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 ЖКГ Обстрілом Харкова пошкоджено щонайменше 4 будинки 24.10 ЖКГ В Укренерго повідомили про стан енергосистеми 24.10 ЖКГ Осіннє прибирання в Харкові: комунальники очищують двори та дороги
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 