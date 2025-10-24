24.10.2025 16:05 Віталій Хіневич

Харківські комунальники наводили лад у місцях для вигулу собак

Фахівці КП «Центр поводження з тваринами» цього тижня наводили лад на майданчиках для вигулу та дресирування собак у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фахівці провели ремонтні роботи на вул. Клочківській та інших.

Комунальники полагодили огорожу, двері та снаряди для занять з собаками.

Загалом підприємство обслуговує 53 майданчики для вигулу та дресирування собак по всьому Харкову.

