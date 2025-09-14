    
14.09.2025  11:44   Дмитро Колонєй

П'яний харків’янин бив, принижував та залякував жінку

Правоохоронці оголосили підозру харків'янину.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тривалого часу 66-річний харків’янин принижував, залякував, бив жінку та нищив майно нетверезий чоловік. 
 
19 серпня 2025 року правоохоронців викликали на черговий випадок домашнього насильство від 66-річної мешканки Київського району. Жінка повідомила, що чоловік наніс їй тілесні ушкодження.
 
Поліцейські, які прибули на місце, задокументували правопорушення. Потерпіла була шпиталізована для отримання медичної допомоги. Чоловіку правоохоронці винесли терміновий заборонний припис.
 
Відкрито кримінальне провадження про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Йому оголошено підозру та загрожує до трьох років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підлітка підозрюють у вбивстві людини.
 
Тэги:  кримінал, насильство, харків
