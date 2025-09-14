14.09.2025 12:41

На Харківщині танкісти «Скіфів» провели навчальні стрільби

Військові 5 Слобожанської бригади розповіли, які дії вдосконалювали під час навчань на Харківщині.

Танкісти 5 Слобожанської бригади «Скіф» провели навчальні стрільби, передає РЕДПОСТ.

Як зазначили у бригаді, більшість звичних уявлень про танк в умовах війни дронів та суцільного мінування сьогодні не працює. Сьогодні це — інструмент потужних раптових вогневих нальотів. Танкісти відпрацювали тактику дій та влучність стрільби з основного танка.

«Я оператор-навідник танка. У бригаду прийшов практично від самого початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Був командиром БМП. Згодом вивчився на танкіста. Сьогодні практикувалися у стрільбі. Враження, відчуття та досвід, дещо відмінний від того, що отримуєш на тренажері. Тут ти працюєш із фізичним тілом, яке має влучити в ціль», — ділиться гвардієць Сармат.