    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харків’ян просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00
27.10.2025  11:58   Рита Парфенова

Харків’ян просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00

Через наслідки російських обстрілів енергосистема працює з підвищеним навантаженням. Енергетики закликають споживачів до ощадливого використання електроенергії, щоб уникнути перевантажень.

відключення світла

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго, внаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок 27 жовтня знеструмленими залишаються споживачі у кількох регіонах України – зокрема, у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи й роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення стабільного енергопостачання.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками обстрілів, у низці регіонів діють графіки погодинних відключень – обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження знімуть, щойно ситуація стабілізується.

Також продовжено дію графіків обмеження потужності для промислових споживачів – у деяких областях вони діятимуть із 07:00 до 19:00.

Станом на 6:00 сьогоднішнього дня споживання електроенергії залишається на високому рівні – таким самим, як і у п’ятницю, 24 жовтня. Учора добовий максимум споживання зафіксували увечері, він був на 1,6% вищим, ніж минулої неділі.

Енергетики наголошують: щоб підтримати стабільність енергосистеми, важливо користуватись електроприладами ощадливо. Якщо у вашому будинку є світло – будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних приладів та обмежте користування енергоємною технікою до 22:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харківській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.
