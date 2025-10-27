27.10.2025 12:29 Рита Парфенова

Минулого тижня Харків зазнав 23 ворожих ударів

Росіяни атакували місто авіабомбами, безпілотниками та FPV-дронами. Постраждали 38 людей, серед яких троє дітей, один чоловік загинув.



Фото: ХМР

За минулий тиждень Ситуаційний центр зафіксував 23 удари по Харкову. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Ворог застосовував керовані авіабомби різного типу, безпілотники та FPV-дрони з «Молній». Під обстрілами опинилися Індустріальний, Холодногірський, Київський, Шевченківський, Слобідський і Новобаварський райони.

Постраждали 38 осіб, серед яких троє дітей. Один чоловік, працівник комунального підприємства, загинув.

Серед пошкоджених об’єктів – приватний дитсадок, житлові будинки, цивільні підприємства, автівки, ресторан. У кількох багатоповерхівках були вибиті вікна. Комунальні служби вже ліквідували більшість наслідків ударів.

Щодо використання ворогом FPV-дронів, влада перебуває у постійному контакті з військовими. Фахівці аналізують нові тактики противника та вживають усіх необхідних заходів для зменшення ризиків для цивільного населення.

Тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня склала 74 години, що на 42% менше, ніж по області.

Міський голова подякував рятувальникам, медикам, комунальникам та гуманітарним організаціям, які підтримують життєдіяльність міста, та закликав мешканців обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

