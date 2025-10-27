    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Минулого тижня Харків зазнав 23 ворожих ударів
27.10.2025  12:29   Рита Парфенова

Минулого тижня Харків зазнав 23 ворожих ударів

Росіяни атакували місто авіабомбами, безпілотниками та FPV-дронами. Постраждали 38 людей, серед яких троє дітей, один чоловік загинув.


Фото: ХМР

За минулий тиждень Ситуаційний центр зафіксував 23 удари по Харкову. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Ворог застосовував керовані авіабомби різного типу, безпілотники та FPV-дрони з «Молній». Під обстрілами опинилися Індустріальний, Холодногірський, Київський, Шевченківський, Слобідський і Новобаварський райони.

Постраждали 38 осіб, серед яких троє дітей. Один чоловік, працівник комунального підприємства, загинув.

Серед пошкоджених об’єктів – приватний дитсадок, житлові будинки, цивільні підприємства, автівки, ресторан. У кількох багатоповерхівках були вибиті вікна. Комунальні служби вже ліквідували більшість наслідків ударів.

Щодо використання ворогом FPV-дронів, влада перебуває у постійному контакті з військовими. Фахівці аналізують нові тактики противника та вживають усіх необхідних заходів для зменшення ризиків для цивільного населення.

Тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня склала 74 години, що на 42% менше, ніж по області.

Міський голова подякував рятувальникам, медикам, комунальникам та гуманітарним організаціям, які підтримують життєдіяльність міста, та закликав мешканців обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни атакували дроном ресторан у Харкові.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Надзвичайні події Росіяни вдарили по Козачій Лопані – пошкоджено багатоквартирний будинок 27.10 Надзвичайні події Ворог атакував Харків і 13 населених пунктів області – поранені троє людей 26.10 Надзвичайні події На Харківщині через удари росіян постраждала людина та розтрощено ресторан (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 