    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники під дощем прибирають Центральний парк Харкова: фото
27.10.2025  12:48   Рита Парфенова

Комунальники під дощем прибирають Центральний парк Харкова: фото

Попри осінню негоду фахівці працюють на алеях та газонах, готуючи зелені зони до зими.

Новини Харкова: комунальники прибирають Центральний парк під дощем Новини Харкова: комунальники прибирають Центральний парк під дощем

У Центральному парку Харкова комунальники продовжують прибирання навіть під дощем. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова.

Вони працюють на алеях та газонах, збирають опале листя, щоб захистити газонну траву від пріння, та доглядають квітники.

Після збору залишків однорічних рослин фахівці вкривають багаторічники, які потребують захисту від морозів.

Новини Харкова: комунальники прибирають Центральний парк під дощем Новини Харкова: комунальники прибирають Центральний парк під дощем

Завдяки цій старанній роботі парк зустріне весну доглянутим та здоровим, готовим для відпочинку містян.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через несприятливі погодні умови заплановані ремонтні роботи трамвайної колії на Салтівському шосе тимчасово перенесено.
Тэги:  благоустрій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.10 ЖКГ У саду Шевченка оновлюють клумби біля пам’ятника Кобзареві (фото) 22.10 ЖКГ На Північній Салтівці відновлюють розбиту ворогом багатоповерхівку (фото) 20.10 ЖКГ Комунальники показали, як наводили лад у Харкові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 