27.10.2025 12:48 Рита Парфенова

Комунальники під дощем прибирають Центральний парк Харкова: фото

Попри осінню негоду фахівці працюють на алеях та газонах, готуючи зелені зони до зими.

У Центральному парку Харкова комунальники продовжують прибирання навіть під дощем. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова.

Вони працюють на алеях та газонах, збирають опале листя, щоб захистити газонну траву від пріння, та доглядають квітники.

Після збору залишків однорічних рослин фахівці вкривають багаторічники, які потребують захисту від морозів.

Завдяки цій старанній роботі парк зустріне весну доглянутим та здоровим, готовим для відпочинку містян.

