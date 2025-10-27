27.10.2025 13:37 Рита Парфенова

У Харкові доцента університету взято під варту за вимагання хабаря від студента

Викладач, за даними слідства, вимагав 600 доларів США за «допомогу» під час захисту дипломної роботи магістра.

У Харкові правоохоронці викрили доцента одного з місцевих університетів, який вимагав у студента магістратури неправомірну вигоду за вплив на рішення екзаменаційної комісії щодо успішного захисту диплома. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру

За даними досудового розслідування, викладач, користуючись своїм службовим становищем, запропонував студенту «вирішити питання» за грошову винагороду. Спочатку він оцінив свої «послуги» у 500 доларів США, але згодом підвищив суму до 600.

24 жовтня правоохоронці затримали чоловіка безпосередньо під час отримання коштів. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводить слідче відділення Харківського РУП №3.

