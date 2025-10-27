29-річну харків'янку затримали зберігання та збут психотропів

Під час обшуку в квартирі мешканки Індустріального району правоохоронці вилучили речовину PVP, яку вона зберігала для подальшого продажу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці затримали 29-річну мешканку Індустріального району, яку підозрюють у зберіганні та збуті психотропної речовини PVP.
За даними слідства, зловмисниця придбала наркотичну речовину та зберігала її за місцем проживання з метою подальшого перепродажу. Під час санкціонованого обшуку в її квартирі оперативники відділу поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області виявили та вилучили заборонені речовини.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин. Процесуальне керівництво у справі здійснює Немишлянська окружна прокуратура Харкова.
Підозрюваній повідомлено про підозру. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Комментариев: 0
День сприятливий для вирішення побутових і фінансових питань. Варто уникати надмірної емоційності – спокій і послідовність принесуть найкращі результати.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначають День української писемності та мови.
влажность:
давление:
ветер: