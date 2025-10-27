    
27.10.2025  13:53   Рита Парфенова

29-річну харків'янку затримали зберігання та збут психотропів

Під час обшуку в квартирі мешканки Індустріального району правоохоронці вилучили речовину PVP, яку вона зберігала для подальшого продажу.

У Харкові жінці загрожує до 10 років ув’язнення за збут психотропів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці затримали 29-річну мешканку Індустріального району, яку підозрюють у зберіганні та збуті психотропної речовини PVP. 

За даними слідства, зловмисниця придбала наркотичну речовину та зберігала її за місцем проживання з метою подальшого перепродажу. Під час санкціонованого обшуку в її квартирі оперативники відділу поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області виявили та вилучили заборонені речовини.

У Харкові жінці загрожує до 10 років ув’язнення за збут психотропів

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин. Процесуальне керівництво у справі здійснює Немишлянська окружна прокуратура Харкова.

Підозрюваній повідомлено про підозру. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в місті Берестин правоохоронці викрили групу з чотирьох місцевих мешканців віком 22–23 років, які налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.
Тэги:  наркотики, харків
