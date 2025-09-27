    
27.09.2025  11:45   Віталій Хіневич

У Харківській області виявили угруповання наркоторговців

У місті Берестин правоохоронці викрили групу з чотирьох місцевих мешканців віком 22–23 років, які налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, кожен з учасників мав свою роль: одні займалися закупівлею та постачанням, інші — фасуванням і підготовкою до продажу, організацією місць «закладок».
 
Реалізація відбувалася через анонімний інтернет-магазин. 
 
Клієнти замовляли та оплачували товар онлайн, після чого підозрювані залишали його у заздалегідь визначених місцях.
 
 
За попередніми даними, щомісячний дохід угруповання перевищував 1 млн гривень.
 
 
Правоохоронці затримали чотирьох молодиків у порядку ст. 208 КПК України.  
 
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
 
 
Слідство встановлює канали постачання наркотиків та інших причетних осіб.
 
 
За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
 
