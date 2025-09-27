27.09.2025 11:45 Віталій Хіневич

У Харківській області виявили угруповання наркоторговців

У місті Берестин правоохоронці викрили групу з чотирьох місцевих мешканців віком 22–23 років, які налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, кожен з учасників мав свою роль: одні займалися закупівлею та постачанням, інші — фасуванням і підготовкою до продажу, організацією місць «закладок».

Реалізація відбувалася через анонімний інтернет-магазин.

Клієнти замовляли та оплачували товар онлайн, після чого підозрювані залишали його у заздалегідь визначених місцях.

За попередніми даними, щомісячний дохід угруповання перевищував 1 млн гривень.

Правоохоронці затримали чотирьох молодиків у порядку ст. 208 КПК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановлює канали постачання наркотиків та інших причетних осіб.

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram