27.09.2025 11:45 Віталій Хіневич
У Харківській області виявили угруповання наркоторговців
У місті Берестин правоохоронці викрили групу з чотирьох місцевих мешканців віком 22–23 років, які налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.
За даними слідства, кожен з учасників мав свою роль: одні займалися закупівлею та постачанням, інші — фасуванням і підготовкою до продажу, організацією місць «закладок».
Реалізація відбувалася через анонімний інтернет-магазин.
Клієнти замовляли та оплачували товар онлайн, після чого підозрювані залишали його у заздалегідь визначених місцях.
За попередніми даними, щомісячний дохід угруповання перевищував 1 млн гривень.
Правоохоронці затримали чотирьох молодиків у порядку ст. 208 КПК України.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановлює канали постачання наркотиків та інших причетних осіб.
За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости