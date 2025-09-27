27.09.2025 12:50 Віталій Хіневич

У Харкові надзвичайники врятували кота (відео)

Під час гасіння пожежі рятувальники надали допомогу тварині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

«Харківські рятувальники під час гасіння пожежі у квартирі врятували кота.

Тварина була у важкому стані, але вогнеборці надали їй невідкладну допомогу», - йдеться у повідомленні.

