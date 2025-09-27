    
27.09.2025  12:50   Віталій Хіневич

У Харкові надзвичайники врятували кота (відео)

Під час гасіння пожежі рятувальники надали допомогу тварині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
«Харківські рятувальники під час гасіння пожежі у квартирі врятували кота.
 
Тварина була у важкому стані, але вогнеборці надали їй невідкладну допомогу», - йдеться у повідомленні.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рятувальники знайшли тіло чоловіка.

