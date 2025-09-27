У Харкові рятувальники знайшли тіло чоловіка

    
27.09.2025  08:20   Віталій Хіневич

Протягом доби з 26 по 27 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
26 вересня в Індустріальному районі Харкова виникла побутова пожежа. В квартирі на 4-му поверсі житлової п’ятиповерхівки горіли домашні речі та меблі на площі 15 м. кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, 1961 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
Також на Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському та Ізюмському районах області. 
 
За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 га.
 
Триває ліквідація 2 лісових пожеж на території Ізюмського району.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
