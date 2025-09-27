27.09.2025 08:55 Віталій Хіневич

За добу через ворожі обстріли на Харківщині постраждали шестеро людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Харків постраждали дві 48-річні, 40-річна і 63-річна жінки; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 59-річний чоловік і 83-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено магазин, автобус;

у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Мерефа);

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп'янськ), автомобіль (с. Осиново);

у Ізюмському районі пошкоджено екскаватор (с. Кам'янка), електромережі (с. Шебелинка);

у Чугуївському районі пошкоджено 10 приватних будинків (сел. Білий Колодязь), вантажний автомобіль (сел. Печеніги);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки).

Упродовж минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

