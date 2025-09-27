    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу через ворожі обстріли на Харківщині постраждали шестеро людей
27.09.2025  08:55   Віталій Хіневич

За добу через ворожі обстріли на Харківщині постраждали шестеро людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Харків постраждали дві 48-річні, 40-річна і 63-річна жінки; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 59-річний чоловік і 83-річна жінка.
 
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 6 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено магазин, автобус;
  • у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Мерефа);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп'янськ), автомобіль (с. Осиново); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено екскаватор (с. Кам'янка), електромережі (с. Шебелинка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено 10 приватних будинків (сел. Білий Колодязь), вантажний автомобіль (сел. Печеніги); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки).
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
