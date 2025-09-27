27.09.2025 09:30 Віталій Хіневич

Зруйновані будинки та постраждалі: наслідки обстрілів Харківської області

Під ударами військових рф перебували місто Харків та населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів. Проти мирного населення застосували керовані авіабомби та БпЛА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харкові ворожий безпілотник поцілив у дах торговельного центру. Внаслідок атаки 48-річна жінка отримала вибухове поранення та ще троє жінок - 40, 48, 63 років зазнали гострої реакції на стрес.

Вчора ворог вдарив кількома КАБами по селищу Білий Колодязь. Поранені 60-річний чоловік та 78-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні.

У селі Івашки Золочівської громади ворожими FPV пошкоджено приватний будинок, одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі.

Через удари по Куп’янському району пошкоджено житлову інфраструктуру. На трасі ворог атакував автомобіль з правоохоронцями. Постраждали четверо поліцейських.

26 вересня поліцейські здійснили 14 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 34 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram