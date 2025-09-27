27.09.2025 07:30 Рита Парфенова

27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День туризму відзначають як працівники турагентств, так і всі, хто хоч раз відчув себе мандрівником.

Щороку 27 вересня світова спільнота відзначає Всесвітній день туризму. Це свято було започатковане Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) у 1979 році в іспанському місті Торремолінос. Метою свята є популяризація туризму, висвітлення його внеску в економіку, культурний обмін і розвиток зв’язків між народами. Щороку Всесвітній день туризму присвячений певній темі, що відображає актуальні питання та виклики у сфері туризму. У 2025 році темою свята обрана «Туризм і стійкі зміни». День наголошує на трансформаційній ролі туризму як агента позитивних змін, підкреслюючи, що для реалізації цього потенціалу потрібен не лише економічний ріст, а й відповідальні практики та сталий розвиток у туристичній сфері.

В Україні День туризму також святкують 27 вересня. Він був встановлений указом президента України у 1998 році, після того як у 1997 році країна стала членом Всесвітньої туристичної організації. Ініціатива святкування була підтримана Державним комітетом України з туризму, а указ передбачав щорічне відзначення свята з метою розвитку туризму та популяризації мандрівок серед громадян.

* * *

Вже стало традицією 27 вересня відзначати Всеукраїнський День дошкілля і вшановувати працю вихователя і всіх дошкільних працівників. Це найважливіші люди в житті дитини після рідних, вони наставляють малюка та готують до навчання у школі. А близькі вітають їх із Днем вихователя у цю дату (деякі установи відзначають в останню неділю вересня).

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Каллістрата і дружини його та апостолів від 70-ти Марка, Аристарха та Зіни. За Юліанським календарем, 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Каллістрата і дружини його та апостолів від 70-ти Марка, Аристарха та Зіни.

Віряни обов'язково йшли до церкви і молилися святому Калістрату про зміцнення здоров'я, надання фізичних і духовних сил протистояти злу. Традиційно цього дня готували медові пряники, які роздавали потім родичам, щоб подарувати добробут в оселю.

Що не можна робити:

ходити до лісу – існує великий ризик загубитися;

влаштовувати скандали – вони затягнуться надовго;

брати і давати гроші в борг.

Також цього дня

У 1540 році папа римський Павло III затвердив статут створеного шістьма роками раніше Ігнатієм Лойолою ордена єзуїтів - Товариства Ісуса.



1781 – на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.



1822 – Жан Франсуа Шампольон повідомив про розшифрування Розетського каменю.



1893 – у Джерсі-Сіті (США) почав видаватися перший український друкований орган – газета «Свобода». Це найдавніший у світі з сучасних українських друкованих органів; українська газета з найдовшою історією.



1905 – Альберт Ейнштейн опублікував роботу «Чи залежить інерція тіла від енергії, що міститься в ньому?», в якій пропонувалося знамените E=mc².



1972 – народилася Гвінет Пелтроу, американська актриса («Сім», «Таланливий містер Ріплі», «Залізна людина»).



1977 – перший струм дала перша атомна електростанція України – Чорнобильська АЕС.



1978 – народилася Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), українська співачка.



1984 – народилася Авріл Лавін, канадська співачка, актриса, парфумер та дизайнер.

1998 – заснована компанія Google.

2001 – уряд Норвегії заснував премію за математичні дослідження – Абелевську премію. Починаючи з 2003 року вона щороку присуджується видатним математикам сучасності. Грошовий розмір премії можна порівняти з розміром Нобелівської премії і, у доларовому еквіваленті, становить понад мільйон доларів США.

2002 – Східний Тимор став членом ООН.

2003 – Україна обмежила імпорт російських сірників.

Іменини відзначають

Акуліна, Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, Февронія.