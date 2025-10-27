27.10.2025 14:09 Рита Парфенова

Підприємця з Харкова судитимуть за трудову експлуатацію жінки

Чоловік вербував жінку, обіцяв гідну оплату, але замість цього погрозами та силою змушував її працювати безкоштовно.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 51-річного місцевого підприємця, якого підозрюють у вербуванні та трудовій експлуатації жінки. Йому інкримінують злочин, передбачений ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена з використанням уразливого стану потерпілої, обману та насильства.

Як усе почалося

За матеріалами слідства, харків’янин запропонував своїй знайомій, яка перебувала у складних життєвих обставинах, роботу на власному підприємстві. Жінка погодилася на пропозицію та переїхала до міста, сподіваючись на стабільний дохід.

Підприємець пообіцяв заробітну плату 7000 гривень і 2 % від продажів продукції. Проте після початку роботи виплачував лише мінімальні суми, які не відповідали ні обсягу, ні складності виконаних завдань. Офіційно оформлювати працівницю він не став, позбавивши її можливості захищати свої трудові права.

Погрози, насильство та примус

Коли жінка почала вимагати виплату обіцяних грошей, чоловік спочатку обіцяв розрахуватись пізніше, а згодом перейшов до погроз. За даними слідства, він забрав у неї мобільний телефон і документи, після чого змусив продовжувати працювати безоплатно.

Підозрюваний неодноразово залякував потерпілу та застосовував фізичну силу. Коли жінка просила повернути документи, він заявив, що зробить це лише після того, як вона віддасть йому 5000 доларів США.

Одного дня, коли працівниця не прийшла на роботу, чоловік приїхав до її помешкання, силоміць змусив поїхати з ним до офісу та під примусом змусив написати розписку про нібито борг перед ним.

Таким чином, він штучно створив ситуацію матеріальної залежності, аби й надалі контролювати жінку та примушувати її до праці.

Протягом приблизно шести місяців обвинувачений експлуатував жінку у власному бізнесі, використовуючи психологічний і фізичний тиск.

Подальші дії слідства

Обвинувальний акт передано до Салтівського районного суду м. Харкова. Підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна або без неї.

Розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

