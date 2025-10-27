27.10.2025 14:34 Рита Парфенова

Заборгував державі 73 мільйони: директора агропідприємства на Харківщині судитимуть за ухилення від сплати податків

На Харківщині виконавчого директора агрокомпанії обвинувачують у створенні схеми ухилення від сплати податків, через яку держава недоотримала понад 73 мільйони гривень. Справу розглядатиме Валківський районний суд.

Прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо виконавчого директора приватного сільськогосподарського підприємства, повідомляє РЕДПОСТ.

Посадовцю закидають умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до значних збитків державному бюджету (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2021–2022 роках посадовець організував схему мінімізації податкових зобов’язань. Підприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру на суму більш як 439 мільйонів гривень, з яких понад 73 мільйони гривень становив ПДВ.

Однак податкові накладні на реалізацію товару не оформлювалися, а в бухгалтерських документах відсутні будь-які записи про його продаж. Слідство встановило, що цукор реалізовувався за готівку без офіційного обліку.

Під час обшуків з’ясувалося, що агропідприємство навіть не мало складів для зберігання такого обсягу продукції, що підтверджує фіктивність операцій.

Унаслідок цих дій держава недоотримала понад 73 мільйони гривень податку на додану вартість.

Наразі обвинувальний акт передано до Валківського районного суду Харківської області.

Розслідування проводилося у співпраці з детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області та співробітниками СБУ в Харківській області.

