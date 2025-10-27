У Харкові чоловік під час застілля вбив знайомого ножем

60-річного харків’янина підозрюють у тому, що під час сварки він завдав своєму знайомому смертельні ножові поранення.
У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 60-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
За попередніми даними, під час спільного розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки підозрюваний схопив ніж і вдарив ним знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмиснику вже повідомлено про підозру.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Розслідування проводить поліція Харківської області під процесуальним керівництвом прокуратури.
