    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловік під час застілля вбив знайомого ножем
27.10.2025  15:04   Рита Парфенова

У Харкові чоловік під час застілля вбив знайомого ножем

60-річного харків’янина підозрюють у тому, що під час сварки він завдав своєму знайомому смертельні ножові поранення.

60-річного харків’янина підозрюють у вбивстві під час застілля

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 60-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За попередніми даними, під час спільного розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки підозрюваний схопив ніж і вдарив ним знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування проводить поліція Харківської області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харкова ледь не вбив знайомого під час конфлікту.
Тэги:  вбивство, смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 Надзвичайні події Окупанти вбили жінку під час обстрілу мирних селищ Харківщини 22.10 Надзвичайні події Харків'янин вбив знайомого на Холодній горі 15.10 Надзвичайні події Чоловіка, який вбив двома ударами мешканця Харківщини, взято під варту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 