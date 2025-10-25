    
25.10.2025  14:45   Віталій Хіневич

Чоловік у Харкові ледь не вбив знайомого під час конфлікту

Конфлікт, який переріс у бійку між чоловіками, стався в Немишлянському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
 
22 жовтня до відділу поліції надійшла інформація про скоєння тяжкого злочину.
 
На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що між двома знайомими виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку. У ході сутички 51-річний чоловік завдав своєму опоненту три ножових поранення.
 
49-річного потерпілого медики госпіталізували до лікарні, де йому надали необхідну допомогу.
 
Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 КПК України. Слідчими йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік бив 83-річного батька.
 
