    
У Харкові чоловік бив 83-річного батька
25.10.2025  12:40   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік бив 83-річного батька

Правопорушник систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство щодо свого літнього батька.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце події неодноразово виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству, які фіксували факти неправомірних дій.
 
За результатами проведеної перевірки слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 
 
Поліцейські повідомили про підозру 55-річному чоловіку за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень своєму 83-річному батькові.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешту до шести місяців чи обмеження волі на строк до двох років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харкова зупинили агресивного чоловіка, який напав на співмешканку та її доньку.
 
