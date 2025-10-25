25.10.2025 11:35 Віталій Хіневич

Ворог обстріляв Лозову: без світла близько 25 тисяч абонентів

Окупант атакував місто вранці 25 жовтня, внаслідок чого без електропостачання залишилися близько 25 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зазначається, що екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання.

Також уночі армія рф обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі.

В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.

