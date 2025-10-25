25.10.2025 08:45 Віталій Хіневич

За добу ворог обстріляв Харків та три населені пункти в області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

У м. Харків постраждали чоловіки 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65, 66 років і жінки 40, 69, 67, 73 років; у м. Лозова постраждала 43-річна жінка.

Ворог атакував 6 КАБ і одним БпЛА Індустріальний район Харкова.

6 КАБ;

14 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено інфраструктуру 5 цивільних підприємств, 5 автомобілів, 2 причепи;

у м. Лозова пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 4 атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

