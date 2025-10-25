    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу ворог обстріляв Харків та три населені пункти в області
25.10.2025  08:45   Віталій Хіневич

За добу ворог обстріляв Харків та три населені пункти в області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Харків постраждали чоловіки 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65, 66 років і жінки 40, 69, 67, 73 років; у м. Лозова постраждала 43-річна жінка.
 
Ворог атакував 6 КАБ і одним БпЛА Індустріальний район Харкова. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 6 КАБ;
  • 14 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено інфраструктуру 5 цивільних підприємств, 5 автомобілів, 2 причепи; 
  • у м. Лозова пошкоджено залізничну інфраструктуру. 
Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 4 атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.10 Надзвичайні події Ворог обстріляв Лозову: без світла близько 25 тисяч абонентів 25.10 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами 24.10 Надзвичайні події На Харківщині обстріли спричинили екологічні збитки: забруднене повітря та зруйнована будівля підприємства
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 