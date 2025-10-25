    
25.10.2025  08:15   Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 24 по 25 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.
 
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському районі області та м. Харків.
 
Вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Індустріальному району міста Харкова. В результаті одного з влучань сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Горіли 2 гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 м кв. Також, в результаті інших влучань пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.
Постраждало 8 осіб.
 
Поблизу села Верхній Бишкин Лозівського району внаслідок влучання ворожого БпЛА в землю на відкритій місцевості зайнялась трава на площі 1 га. Без постраждалих.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
